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Полиция в Барнауле задержала двоих мужчин, которые подозреваются в краже техники из офиса, расположенного на улице Челюскинцев, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечают в ведомстве, злоумышленники 1984 и 1986 годов рождения в ночное время взломали входную дверь и похитили компьютерную технику, телевизор и игровую приставку.

В настоящее время устанавливается сумма ущерба. Сейчас все похищенное изъято.

Известно, что задержанные ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.