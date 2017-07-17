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Президент России Владимир Путин ответит на вопросы школьников во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Транслировать мероприятие, которое намечено на 21 июля, в прямом эфире будет телеканал НТВ и сайт НТВ.Ru. Ожидается, что глава государства пообщается со школьниками из 66 регионов страны.

В сообщении НТВ уточняется, что отправить свой вопрос президенту можно через официальный аккаунт телеканала во "ВКонтакте" (http://vk.com/ntv).

Относительно образовательного центра "Сириус" отметим, что он был создан в 2013 году по инициативе президента.

Задачей центра является выявление, развитие и профессиональная подготовка одаренных детей.