Фото: tumblr.com
Президент России Владимир Путин ответит на вопросы школьников во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Транслировать мероприятие, которое намечено на 21 июля, в прямом эфире будет телеканал НТВ и сайт НТВ.Ru. Ожидается, что глава государства пообщается со школьниками из 66 регионов страны.
В сообщении НТВ уточняется, что отправить свой вопрос президенту можно через официальный аккаунт телеканала во "ВКонтакте" (http://vk.com/ntv).
Относительно образовательного центра "Сириус" отметим, что он был создан в 2013 году по инициативе президента.
Задачей центра является выявление, развитие и профессиональная подготовка одаренных детей.
Комментарии
Готовтесь,школота,типо моссажа,гонца,моска и прочих либероидов!
Будет интересно послушать остроумные и правдивые ответы президента на злободневные вопросы подрастающего поколения.
С придыханием все годы слушала Президента. Вот сейчас он скажет что-то такое хорошее, что жизнь моей семьи улучшится.
Ему бы лучше на вопросы учеников дошкольных учреждений отвечать. Возможно им ответы Путина понравятся.
17.07.2017 14:19
Елена
С придыханием все годы слушала Президента. Вот сейчас он скажет что-то такое хорошее, что жизнь моей семьи улучшится.
Елена причинным местом к экрану телевизора во время "прямых линий" с президентом не прикладываетесь?
НУ наконец нашел уровень, на котором его ответы покажутся наполненными смысла и много обещающими)))
Он что детишкам будет рисовать жопу кота ? Или сможет объяснить почему российский ученый строит самый большой квантовый компьютер в Гарварде, а не в Зеленограде или Томске ? И с какого перепугу все величайшие математики России оказались за рубежом
14:30, издеваетесь? Вы когда в школе учились Вас подобные вопросы интересовали?
А о чём говорить детям? О том как у нас идёт борьба с коррупцией? Или о том как во время этой борьбы все его друзья и приближенные к нему люди из никого стали долларовыми миллиардерами. Или о том - как у нас судьи - находящиеся на госслужбе справляют своим детям свадьбу за 2 млн. долларов, а олигархи незаконно обогатившиеся за счёт народа - справляют свадьбы за 25 млн. долларов. И это в стране - где 80% населения нищие - которым даже на еду еле-еле хватает, а многим и на еду нет денег. О чем говорить? Или опять вешать лапшу на уши детям - о том что всё у нас хорошо.
Или опять вешать лапшу на уши детям - о том что всё у нас хорошо. ----------------------- Ну а почему бы и нет? Дети склонны верить сказкам.
студенты уже не верят так школьникам промывают мозги
17.07.2017 14:39 - гость -______А другие не верят уже, просто.
17.07.2017 14:34
- гость -
14:30, издеваетесь? Вы когда в школе учились Вас подобные вопросы интересовали?
А о чём спрашивать? Далеко не всём подрастающее поколение озабочено подростковым сексом, угрями и пивом, участие молодёжи в протестных акция это ещё раз доказывает молодёжь не хочет и будет жить в в олигархически- коррупционном мирке "друзей путина", и эти жалкие попытки найти общий язык с молодёжью обречены, очередное клоунское шоу
А дочя Толстого, и Пеского будут в шоу участвовать?
А в пупок будет цылавать?
Готовтесь,школота,типо моссажа,гонца,моска и прочих либероидов!
В пупок,ты яго цаловать будежь!
Администрации президента РФ пока не удается найти образ будущего, который Владимир Путин мог бы использовать в кампании к выборам-2018. У темы уже сменились несколько кураторов, работа идет «бурно» и «сложно», пишут «Ведомости» со ссылкой на людей, близких к администрации президента. По их словам, по данной теме прошло более десятка совещаний.
Президент Владимир Путин внес в список стратегических предприятий и акционерных обществ Росгвардию. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 17 июля.
-Мальчик, а ты кого больше любишь - маму или папу?
- Вас, Владимир Владимирович!
Администрация президента уже подготовила вопросы юных россиян президенту?
А еще через месяц пройдет прямая встреча с дошколятами?
Ему трудно говорить со страной — с детьми значительно легче.
А о чём спрашивать? Далеко не всём подрастающее поколение озабочено подростковым сексом, угрями и пивом, участие молодёжи в протестных акция это ещё раз доказывает молодёжь не хочет и будет жить в в олигархически- коррупционном мирке "друзей путина" --------------------- Наверное Вы и правы. Просто если бы к нам в школу приехал бы Брежнев, то у меня кроме как спросить у него почему лыжи иногда очень старые выдают и не о чем было. Ну может ещё манная каша в столовой плохая была
Послушаем.. детей не обманешь