Фото: newsprom.ru
Российская компания "Роснефть" может потратить на вертолетные перевозки в 2017 году около 21 миллиарда рублей. Половина этой суммы может пойти на перевозку "статусных пассажиров", подсчитала газета "Ведомости".
Издание проанализировало результаты двух десятков конкурсов, которые разыграла компания. Как пишет газета со ссылкой на отчеты крупнейших вертолетных компаний мира, обслуживающих нефтяников, их крупнейшим клиентом в 2016 году была норвежская Statoil, которая потратила на эти цели $284 млн (около 17 млрд руб.). Бразильская Petrobras заплатила за вертолетные перевозки $235 млн (14 млрд руб.), англо-голландская Royal Dutch Shell — $210 млн (12,7 млрд руб.)
В целом в 2017–2021 годах расходы компании на вертолеты могут составить не менее 63,5 миллиарда рублей — торги на соответствующую сумму уже проведены.
В частности, на перевозки сотрудников и грузов на вертолетах сторонних организаций в регионах нефтедобычи "Роснефть" за этот период планирует тратить по 10,6 миллиарда рублей в год.
При этом общий объем рынка вертолетных перевозок в России, по данным Ассоциации вертолетной индустрии, составил в 2015 году 36 миллиардов рублей. "Ведомости" отмечают, что "Роснефть" обеспечивает заказами более половины рынка. Второй по объему заказов в денежном выражении стала госкомпания "Транснефть", траты которой на вертолетные перевозки составили, по данным газеты, 4,75 миллиарда рублей в год.
Комментарии
Офигеть! Для примера бюджет города Барнаула - 9 млрд.
Лошарики оплатят.
То есть ценам на бензин есть куда расти. Кто-то тут спрашивал Путина, чтобы он обосновал высокие цены на этот продукт переработки нефти. Вот вам и ответ.
ах........ть как дорого перевозить "статусных пассажиров" и это входит в цену бензина .......ц. - извиняюсь просто накипелооооо.
1. Рюмка для водки по цене 11 000 рублей за штуку.
2. Салфетница — 32 000 рублей за штуку.
3. Щипцы для сахара — 29 000 рублей за штуку.
4. Щипцы для льда — 36 000 рублей за штуку.
5. Плед бежевого цвета — 124 000 рублей за штуку.
6. Икорница — 83 000 рублей за штуку.
7. Вилка — 11 000 рублей за штуку.
8. Нож — 12 000 рублей за штуку.
9. Чайная ложечка — 14 000 рублей за штуку.
Это для вертолётов роснефти.
1. Рюмка для водки по цене 11000 рублей за штуку.
2. Салфетница — 32000 рублей за штуку.
3. Щипцы для сахара — 29000 рублей за штуку.
4. Щипцы для льда — 36000 рублей за штуку.
5. Плед бежевого цвета — 124000 рублей за штуку.
6. Икорница — 83000 рублей за штуку.
7. Вилка — 11000 рублей за штуку.
8. Нож — 12000 рублей за штуку.
9. Чайная ложечка — 14000 рублей за штуку