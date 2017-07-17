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Российская компания "Роснефть" может потратить на вертолетные перевозки в 2017 году около 21 миллиарда рублей. Половина этой суммы может пойти на перевозку "статусных пассажиров", подсчитала газета "Ведомости".

Издание проанализировало результаты двух десятков конкурсов, которые разыграла компания. Как пишет газета со ссылкой на отчеты крупнейших вертолетных компаний мира, обслуживающих нефтяников, их крупнейшим клиентом в 2016 году была норвежская Statoil, которая потратила на эти цели $284 млн (около 17 млрд руб.). Бразильская Petrobras заплатила за вертолетные перевозки $235 млн (14 млрд руб.), англо-голландская Royal Dutch Shell — $210 млн (12,7 млрд руб.)



В целом в 2017–2021 годах расходы компании на вертолеты могут составить не менее 63,5 миллиарда рублей — торги на соответствующую сумму уже проведены.

В частности, на перевозки сотрудников и грузов на вертолетах сторонних организаций в регионах нефтедобычи "Роснефть" за этот период планирует тратить по 10,6 миллиарда рублей в год.

При этом общий объем рынка вертолетных пере​возок в России, по данным Ассоциации вертолетной индустрии, составил в 2015 году 36 миллиардов рублей. "Ведомости" отмечают, что "Роснефть" обеспечивает заказами более половины рынка. Второй по объему заказов в денежном выражении стала госкомпания "Транснефть", траты которой на вертолетные перевозки составили, по данным газеты, 4,75 миллиарда рублей в год.