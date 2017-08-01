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Дайте три: новые вкусы "Большой SOSиски" появились в Барнауле

, ИА "Амител"
Сосиски с сыром, беконом и перцем чили появились на прилавках магазинов

Один из самых популярных брендов BIGSOS вновь громко заявил о себе: три новых продукта с потрясающими вкусами — бекона, сыра и чили — разработаны специально для тех, кто любит пробовать что-то новое, необычное и в первую очередь вкусное и сытное.

Что может быть вкуснее большой ароматной сосиски с начинкой из сочного копченого бекона, поджаренной на открытом огне? "Большая SOSиска Бекон" — это выбор настоящих гурманов, которые ценят насыщенный вкус настоящего мяса, сочность и сытность продукта. Сосиска, жаренная на сковороде или на костре, да даже просто разогретая в микроволновке, быстро утолит самый дикий голод.

Для сыроманов и любителей нежного вкуса — "Большая SOSиска Сырррр". Пусть сырным наполнителем уже никого не удивить, но ведь главное — качество и количество. Попробовав новинку, вы поймете – в ней много, очень много сыра, который нежно плавится внутри при готовке и растекается с каждым укусом.

Фанатам остренького BIGSOS приготовили сосиску с по-настоящему взрывным вкусом. "Большая SOSиска Чили" — это сочетание отборного мяса, жгучего перца чили и сладковатой паприки. Отличная комбинация для любителей острых ощущений.

BIGSOS уже не в первый раз удается перевернуть представления о том, какой должна быть настоящая сосиска: большой, сытной, изготовленной только из самых качественных ингредиентов, но при этом сохраняющей статус демократичного повседневного продукта. Производитель всегда в поиске новых вкусовых сочетаний, способных удивить самого завзятого гурмана. И, согласитесь, ему это удается.

Страницы в соцсетях:
Инстаграм: https://www.instagram.com/bigsos_altai
Вконтакте: https://vk.com/bigsos_altai 
Одноклассники: https://ok.ru/group/53648659120311

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.08.2017 09:34
- гость -

Да, блин! Нафига надо было нормальный продукт портить? Всем же известно, что всяческие добавки удешевляют продукт, попутно делая из него какашку.

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1.08.2017 09:37
Ируся

и зачем едУ в трусах рекламировать? Или это по Фрейду сосиска?

0  0
1.08.2017 09:42
- гость -

Обожаю эту марку сосисок

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1.08.2017 09:45
- гость -


1.08.2017 09:42
- гость -

Ешь нормальные. Бери Брюкке.

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