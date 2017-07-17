Ребята из молодёжного клуба "Орион" вместе с представителями комитета по культуре администрации Краснощековского района Алтайского края очистили скалы в окрестностях села Харлово. Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов и экологии.

Надписи на вертикальных поверхностях удаляли с помощью смывки для краски, железных щёток, а также закрашивали близкой по цвету краской.

Мероприятие прошло в рамках акции по очистке скал, инициированной губернатором Алтайского края Александром Карлиным в Год экологии.

Скалы близ Харитоново богаты пещерами, а потому популярны среди туристов. К сожалению, "популярны" тут и надписи, меняющие первозданный облик местности.

Жители уже очистили скальные поверхности в Чарышском, Змеиногорском, Алтайском районах, скоро подобные мероприятия пройдут в Смоленском, Советском, Солонешенском районах.

По данным минприроды, подобные надписи встречаются в предгорных районах края на общей площади более трех тысяч квадратных метров. Для работ по очистке выделено 1,5 млн рублей в качестве гранта губернатора.