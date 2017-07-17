Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобиля УАЗ с крановым узлом газопровода, произошедшее утром 17 июля в барнаульском поселке Солнечная Поляна, обернулось перебоем с поставкой "голубого топлива" для 2008 абонентов, сообщили в городской администрации.
Напомним, что ДТП произошло ранним утром в районе пересечения улиц Антона Петрова и Просторная. В результате наезда автомобиля на объект газоснабжения произошло разрушение трубы, утечка и возгорание газа.
В результате аварии автомобиль полностью сгорел, ожоги получили двое мужчин, которые находились в салоне машины.
"Отключено 2008 абонентов (частных домов и квартир в таунхаусах). Специалисты АО "Газпром газораспределение Барнаул" уже завершили земляные работы на месте аварии и приступили к сварочным, которые планируется завершить в течение сегодняшнего светового дня", — уточняют в мэрии.
Также городские власти уточняют, что повторный пуск газа отключенным абонентам запланирован на вторник, 18 июля.
Комментарии
Да эт фигня, тут все понятно, это поичнят, у нас вон кроты перегрызли магистрали горячего водоснабжения - вот ситуация.
это же на какую сумму ущерба нанесено...
Хорошо хоть лето. Зимой бы у многих бы отопление перемёрзло бы.