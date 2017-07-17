Фото: "Бийский рабочий"

Бийский сахарный завод, который уже более года находится в статусе банкрота, выставлен на продажу с начальной ценой в 161,3 миллиона рублей. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на конкурсного управляющего предприятия Андрея Моисеенко, торги запланированы на конец сентября.

В состав лота вошли производственные здания завода, включая главный корпус предприятия, объекты инфраструктуры, оборудование, техника. Крупнейшим кредитором завода является Россельхозбанк, сумма требований которого превышает миллиард рублей. Предприятие было признано банкротом в марте 2016 года. В отношении него открыто конкурсное производство. Заявление о признании завода несостоятельным в 2014 году подала налоговая инспекция.

Завод входил в структуру обанкроченного холдинга "Изумрудная страна". Его производственные мощности по переработке — 200 тысяч тонн сырья в год. В 2011 году после трехлетнего простоя он был запущен в эксплуатацию, тогда же правительство края сообщало о планах владельцев завода реконструировать предприятие. Общая сумма инвестиций в 2010-2011 годах составила около миллиарда рублей.

В марте 2012 года владельцами ООО "Бийский сахарный завод" было принято решение о продолжении реконструкции, начатой в 2011 году, в процессе которой было демонтировано оборудование продуктового участка. Однако финансовые проблемы, возникшие у собственника "Изумрудной страны" по привлечению кредитных ресурсов на завершение работ, привели к остановке ремонта.

Стоимость восстановления производственной деятельности сахарного завода была оценена управляющей компанией более чем в 500 миллионов рублей. Предприятие было законсервировано и с 2013 года производственную деятельность не осуществляло.