Компания "Галэкс", одна из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России, подтвердила свой статус партнера Premier Partner в компании Schneider Electric – мирового эксперта в области производства комплексной инженерной инфраструктуры и систем управления центрами обработки данных.

Согласно программе сертификации, партнерские статусы присуждаются интеграторам, которые показывают значительные результаты работы и демонстрируют высокий профессионализм в продвижении решений Schneider Electric, предназначенных для построения корпоративной инженерной инфраструктуры на основе оборудования брендов APC by Schneider Electric и Schneider Electric.

Поддерживая партнерские отношения с Schneider Electric, компания "Галэкс" обладает необходимыми знаниями и опытом для внедрения ИТ-решений различных бизнес-задач. Сертифицированные специалисты компании за все время сотрудничества с Schneider Electric выполнили множество проектов по созданию, внедрению, настройке и поддержке аппаратно-программных комплексов заказчиков.

Развитие сотрудничества с компанией Schneider Electric позволяет компании "Галэкс" поставлять оборудование известного бренда по оптимальным ценам и в приемлемые сроки, а также оперативно решать вопросы, связанные с гарантийным и сервисным обслуживанием.

Клиенты компании "Галэкс" получают полный спектр профессиональных услуг в разработке систем любой сложности, их установке и наладке. Приоритетная техническая поддержка представительства Schneider Electric является гарантией предоставления заказчикам оптимальных и экономически целесообразных инженерных решений.