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Граждане РФ стали больше бояться роста цен и возможности вооруженного конфликта — такой вывод следует из итогов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.
Социологи установили, что уровень напряженности на так называемой "карте страхов" россиян возрастает с начала года. Отмечается, что большинство показателей, согласно оценке экспертов, демонстрируют заметное превышение данных в сравнении с аналогичными периодами 2016 и 2015 годов.
Лидирующими страхами жителей РФ остаются рост цен и военные конфликты.
На третьем месте оказалась боязнь за здоровье и трудности при получении медпомощи.
Кроме того, возросли страхи граждан относительно внутренних беспорядков и конфликтов.
Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя такие умонастроения, отметил: "Оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым".
Данный опрос ВЦИОМ проводил 22-27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ. Участниками опроса стали 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Комментарии
У большинства людей нет уверенности в будущем.
Нет стабильности и улучшения уровня жизни.
Стабильность есть! Вот уже 3 года цены растут, а зарплаты падают.
Лишь бы Путин и не было войны.
Страх остаться без стабильного дохода.
Безработица. Бедность.
Здоровье- болеть нельзя, страшно.
Одиночество, тоже страх.
Война, само собой, избави Боже нас.
Большинство граждан России полагают, что в настоящий момент перед страной не стоит военная угроза. Также россияне уверены в способности армии дать достойный отпор врагу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно итогам опроса (были предоставлены «Известиям»), 53% россиян считают, что военной угрозы для России в данный момент нет. 54% опрошенных уверены, что если конфликт и случится, то он будет носить локальный характер. Каждый второй респондент уверен в боеспособности российских вооруженных сил.
53% россиян считают, что военной угрозы для России в данный момент нет. ------------------ Ну как так нет? Кто-то из украинских депутатов обещал же Москву завоевать!
Лишь бы Путин и не было войны. ------------ Раньше так и говорили, а получили Путина и войну на два фронта.