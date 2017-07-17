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Граждане РФ стали больше бояться роста цен и возможности вооруженного конфликта — такой вывод следует из итогов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

Социологи установили, что уровень напряженности на так называемой "карте страхов" россиян возрастает с начала года. Отмечается, что большинство показателей, согласно оценке экспертов, демонстрируют заметное превышение данных в сравнении с аналогичными периодами 2016 и 2015 годов.

Лидирующими страхами жителей РФ остаются рост цен и военные конфликты.

На третьем месте оказалась боязнь за здоровье и трудности при получении медпомощи.

Кроме того, возросли страхи граждан относительно внутренних беспорядков и конфликтов.

Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя такие умонастроения, отметил: "Оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым".

Данный опрос ВЦИОМ проводил 22-27 июня 2017 года в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ. Участниками опроса стали 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.