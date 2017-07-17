Алтайское отделение партии "Яблоко" определилось с кандидатами на муниципальные выборы в регионе. На выборы в Барнаульскую городскую думу планирует направить 50 кандидатов. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Итак, на выборы в гордуму Барнаула "Яблоко" планирует выдвинуть 50 кандидатов. Возглавляют общегородской список лидер регионального отделения Александр Гончаренко и действующий депутат БГД, глава регионального отделения "Парнаса" Геннадий Шейда.

Также в списке заслуженный тренер РФ Игорь Вотяков, оппозиционный политик Сергей Мамаев, бывший замглавы администрации Центрального района Барнаула Юрий Суралев, заведующий научно-производственной лабораторией пищевого машиностроения в Алтайском государственном техническом университете Александр Кондров, экс-главный редактор журнала "Я покупаю. Барнаул" Елена Косса, активисты Виктор Рау, Татьяна Козицына и Владимир Овчинников, предприниматели Владимир Лаврушенко, Сергей Затепякин, Александр Дягилев, Андрей Дворников, Екатерина Лисютина, Олег Иванов, арбитражный управляющий Марина Сенибокова, член Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края Вячеслав Филиппов и другие.

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В думу Бийска "яблочники" выдвинули четыре человека по одномандатным округам: активист Сергей Горр, начальник отдела ООО АПЦ Кирилл Ануфриев, руководитель отдела продаж ООО "Универснаб" Елена Баркова и директор ООО "Управляющая компания "Теплый Дом".

Также "Яблоко" планирует идти на выборы в Рубцовске, Камне-на-Оби (повторные выборы в горсовет) и Переясловском сельсовете Топчихинского района.

О кандидатах от других партий читайте здесь:

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Кто пойдет на выборы в Барнаульскую городскую думу от ЛДПР?

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Две партии и два самовыдвиженца заявились на выборы в Барнаульскую гордуму