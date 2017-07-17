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Провал в асфальте произошел на проспекте Красноармейском у трамвайных путей, где недавно уже имело место обрушение дорожного полотна.

Городские власти обещают восстановить дорожное покрытие в ближайшее время. В мэрии уточняют, что провал не связан с качеством работ дорожников, а обусловлен просадкой земляного полотна в районе бесхозяйных коммуникаций.

В данный момент этот участок дороги огорожен.

Напомним, что в начале июля уже происходило обрушение асфальта на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной. При этом незадолго до инцидента переезд был отремонтирован.