Фото: barnaul.org
Провал в асфальте произошел на проспекте Красноармейском у трамвайных путей, где недавно уже имело место обрушение дорожного полотна.
Городские власти обещают восстановить дорожное покрытие в ближайшее время. В мэрии уточняют, что провал не связан с качеством работ дорожников, а обусловлен просадкой земляного полотна в районе бесхозяйных коммуникаций.
В данный момент этот участок дороги огорожен.
Напомним, что в начале июля уже происходило обрушение асфальта на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной. При этом незадолго до инцидента переезд был отремонтирован.
Комментарии
Зря старый асфальт убрали, он покрепче этого новодела был.
А когда улицы В.Кащеевой подойдет очередь на ремонт? Дугин лично инспектировал еще по весне. Обещали сделать....
Сколько помню, никогда в радиусе 100 метров от этого места не проваливалось ничего!!! походу, ж..ы дешевеют (откуда руки растут)!!!
Всех в эту же яму и закатать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Akinfy warned!
У вас стабильность отклеилась!
А много ли на Красноармейском проспекте "бесхозяйных коммуникаций"?