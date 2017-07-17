Фото: кадр из фильма "Заводной апельсин"

Четверо подростков в селе Сокур в Новосибирской области до смерти забили палками случайного прохожего, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на пятницу, 14 июля. Четверо подростков от 11 до 16 лет гуляли по селу Сокур Мошковского района. Сообщается, что в какой-то момент мимо молодых людей проходил 43-летний мужчина.

"Действуя беспричинно, из хулиганских побуждений, 11-летний подросток оскорбил встретившегося мужчину грубой нецензурной бранью. В ответ на оскорбление мужчина высказал подростку замечание и стал с места произошедшего конфликта уходить", — говорится в сообщении.

После этого подростки сговорились, догнали мужчину и без причины начали бить его палками, руками и ногами. От полученных травм он скончался на месте. Тело мужчины удалось найти только утром. Полицейские в ходе опроса местных жителей установили, что накануне вечером недалеко от места происшествия собиралась компания несовершеннолетних.

Подростков удалось задержать на стройке. Двух самых старших из них арестовали, причем они уже до этого были судимы.

"В отношении 11-летнего подростка уголовное преследование не осуществляется, поскольку в силу возраста он не является субъектом преступления", — сказано в сообщении.

Максимальный срок, который может получить каждый из фигурантов дела как несовершеннолетний, — 10 лет лишения свободы.