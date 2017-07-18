Авиакомпания "Уральские авиалинии" начинает традиционную распродажу авиабилетов на период "бархатного сезона". Акция "Лето без границ" – скидка до 30% на самые популярные направления.
С 17 по 31 июля 2017 года можно приобрести билеты по выгодным ценам на вылеты с 1 сентября по 31 октября.
Для жителей Барнаула скидки данной распродажи можно суммировать с накопленными бонусами "Крылья" от авиакомпании: 1 бонус равен 1 рублю. А если пассажир еще не присоединился к программе лояльности "Крылья", то можно зарегистрироваться на сайте и получить 500 рублей приветственных бонусов. Их можно использовать как дополнительную скидку.
Список рейсов из Барнаула в рамках акции "Лето без границ":
Прямой:
- Симферополь
Со стыковкой в Москве:
- Сочи,
- Анапа,
- Симферополь,
- Геленджик,
- Ростов-на-Дону,
- Краснодар,
- Калининград.
Приобрести билеты можно на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр или в авиакассах.
Комментарии
Отличная акция, уже купили вчера в Авиафлоте)