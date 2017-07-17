Алтайский боксер Владимир Узунян выиграл на турнире, проведенном Вооруженными силами России, на призы генерал-полковника, бывшего главнокомандующего ВДВ, а ныне депутата Госдумы Владимира Шаманова, сообщает "Алтайский спорт".

Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов, среди которых 70 мастеров спорта и восемь мастеров спорта международного класса. Боксеры соревновались в десяти весовых категориях.

Воспитанник СДЮШОР "Алтайский ринг" Владимир Узунян из Рубцовска стал чемпионом в весовой категории до 91 килограмма. Спортсмен выступал за Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, курсантом которого сейчас является. Отмечается, что ученик Александра Дударева провел на ринге три боя. В первом был повержен Давид Вешагури из Москвы (5:0), во втором поединке Владимир добыл тяжелую победу над местным спортсменом Иваном Сагайдаком (4:1).

В финальном бою рубцовский спортсмен встретился с тульским боксером Даниэлем Лутаем. Первый и второй раунды остались за Владимиром, но третий раунд алтайский боксер проиграл. В итоге Владимир Узунян выиграл финальный поединок – 3:2.

Сейчас алтайский спортсмен отправляется в Кисловодск на сборы. Там боксер в составе сборной России будет готовиться к чемпионату мира, который в сентябре пройдет в Гамбурге.