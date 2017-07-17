Фото: weneedfun.com

Винни-Пух оказался под запретом в китайском сервисе микроблогов Sina Weibo, являющемся аналогом Twitter — в постах пользователей блокируется имя этого персонажа, передает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что на минувших выходных попытки разместить сообщения с именем Винни-Пуха завершались появлением на экране надписи "нелегальный контент".

Также отмечается, что некоторые GIF-изображения с медвежонком были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

Официальных комментариев относительно наложения своеобразного вето на Винни-Пуха пока нет. Однако многие предполагают — такая ситуация связана с тем, что ранее пользователи сети сравнивали Винни с председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем отметим, что сервис Sina Weib является мегапопулярным. Он насчитывает более 500 миллионов пользователей.