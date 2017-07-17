Фото: программа "Пусть говорят"

Депутаты от ЛДПР предлагают запретить прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье в период с 6 до 24 часов, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу фракции в нижней палате парламента.

Отмечается, что авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции Ярослав Нилов, первый замглавы фракции, член комитета по информационной политике Вадим Деньгин и первый замглавы комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев.

По мнению парламентариев, реклама чаще вмешивается в жизнь человека, воздействуя на сознание, выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений.

Депутаты предлагают дополнить статьи 14 и 15 Федерального закона "О рекламе" с целью введения соответствующего запрета. По их мнению, дети смотрят телевизор в выходные больше, чем в будни.

"В выходные люди должны отдыхать, в том числе иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают. Дайте людям отдохнуть от рекламы хотя бы в воскресенье", — прокомментировал законопроект один из его соавторов Нилов.

Отметим, что инициативу депутатов уже прокомментировали представители индустрии телевидения. Так, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР), президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко посоветовал депутатам Госдумы заняться решением более серьезных проблем в стране вместо того, чтобы вводить запрет на телевизионную рекламу в воскресенье.



