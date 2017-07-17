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Сумму в 275 миллионов рублей выделяют в Алтайском крае на приобретение 200 квартир для детей-сирот, сообщили в региональном минстройтрансе.

Эти средства направляются из федерального и краевого бюджетов. 85 квартир, расположенных в Барнауле, Новоалтайске, Тальменке и Рубцовске, в данный момент уже оформили в собственность региона и передают сиротам по договору социального найма.

Важно, что жилье для детей-сирот сегодня покупается исключительно в новостройках.

По нормам существующего законодательства, минимальная площадь, положенная людям данной социальной категории, составляет 28 квадратных метров. В течение первых пяти лет квартиры предоставляются на условиях договора специализированного найма.

По истечении этого срока при наличии положительного заключения органов опеки заключается договор социального найма на жилье. Такой порядок дает возможность приватизировать жилье.

Всего же в период с 2014 по 2016 год в нашем регионе жильем были обеспечены 600 детей-сирот и лиц из их числа. Из федерального и краевого бюджетов на квартиры для сирот выделили 667 миллионов рублей.



