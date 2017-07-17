Фото: vk.com
Помощь барнаульскому подростку Ярославу Шишову, который лишился обеих рук, спасая котенка, окажет крупное благотворительное общество Русфонд.
"У нас хорошая новость! Благодаря всем вашим репостам, благодаря такому активному перечислению денежных средств от всех ВАС несчастный случай с Ярославом получил большую огласку. Русфонд связались с мамой и сказали, что возьмут их. Сколько выделит Русфонд – еще неизвестно, именно поэтому мы СБОР ПРИОСТАНАВЛИВАЕМ. Возможно, и мы на это очень надеемся, что фонд поможет полностью", — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе помощи Ярославу.
Напомним, ранее сообщалось, что неравнодушные жители помогли собрать на протезы мальчику миллион рублей.
Несчастье с барнаульским подростком произошло в начале июня в поселке "Спутник", когда 16-летний Ярослав пытался спасти забравшего на дерево котенка.
По данным правоохранительных органов, молодой человек пытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. Отмечалось, что он случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над указанной трубой.
В итоге мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован. Ему провели операцию по ампутации предплечий обеих рук.
Комментарии
А как же партия Единая Россия, что то не слышно чтобы она помогала хоть в чем нибудь этому мальчику
Партия это не банк и не фонд. Причем тут они? Чушь какая то. А по теме-нужно помочь мальчику с образованием в хорошем вузе.
Мальчик-герой. Молодчина. Дай Бог ему здоровья и счастья.
А где посмотреть, как потратил Русфонд собранные деньги? Где отчет о движении ДДС? Приход вижу, а расход, а на содержание себя любимого?
Партия это не банк и не фонд.
То есть, когда партия на каждом углу кричит про благоустройство дворов в городе, это они за бюджетный счет себе пиар устраивают?
В России есть фонды и покрупнее, как известно. Или те фонды эта проблема не заинтересовала?
То есть, когда партия на каждом углу кричит про благоустройство дворов в городе, это они за бюджетный счет себе пиар устраивают?
Это типа благодаря их инициативе, без их усиленной работы ничего бы не было, а так да деньги бюджетные.