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Помощь барнаульскому подростку Ярославу Шишову, который лишился обеих рук, спасая котенка, окажет крупное благотворительное общество Русфонд.

"У нас хорошая новость! Благодаря всем вашим репостам, благодаря такому активному перечислению денежных средств от всех ВАС несчастный случай с Ярославом получил большую огласку. Русфонд связались с мамой и сказали, что возьмут их. Сколько выделит Русфонд – еще неизвестно, именно поэтому мы СБОР ПРИОСТАНАВЛИВАЕМ. Возможно, и мы на это очень надеемся, что фонд поможет полностью", — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе помощи Ярославу.

Напомним, ранее сообщалось, что неравнодушные жители помогли собрать на протезы мальчику миллион рублей.

Несчастье с барнаульским подростком произошло в начале июня в поселке "Спутник", когда 16-летний Ярослав пытался спасти забравшего на дерево котенка.

По данным правоохранительных органов, молодой человек пытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. Отмечалось, что он случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над указанной трубой.

В итоге мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован. Ему провели операцию по ампутации предплечий обеих рук.



