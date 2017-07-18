Алтайский край продолжает курс на уверенное социально-экономическое развитие. Особенно хорошие показатели дает сельское хозяйство. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на открытии восьмой Столыпинской конференции в Барнауле в четверг, 13 июля.

Ключевая тема конференции в 2017 году — "Экономика сибирских регионов: выбор приоритетов". Участники конференции обсудили вопросы социально-экономического развития регионов, инновационное развитие сектора АПК, инициативное бюджетирование, а также перспективы модернизации монопрофильных образований. Посетило конференцию более 500 депутатов из регионов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самары.

Многие участники конференции в беседе с журналистами отмечали, что Алтай – достойный регион для проведения подобных мероприятий.

Это подчеркнул в своем выступлении и глава региона Александр Карлин.

"Алтайский край (кстати, в этом году регион отмечает свое 80-летие — прим. ред.) продолжает курс на уверенное социально-экономическое развитие. За последние десять лет валовой региональный продукт вырос в 1,4 раза. За пять месяцев 2017 года индекс промышленного производства превысил 107,3%, а объем отгруженной продукции вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал губернатор.

Так, по словам участника конференции, руководителя обособленного центра АО "РЭЦ" в Новосибирске Елены Браговой, несмотря на общее падение объемов экспорта в стране, многие регионы, в том числе и Алтайский край, демонстрируют рост экспорта несырьевого неэнергетического сектора. Алтай поставляет свою продукцию в более чем 60 стран.

Ключевая для региона отрасль — сельское хозяйство — также показывает достойные результаты. В последние пять лет ежегодный рост составляет около 5%. Его доля в валовом региональном продукте превышает 17,3%. АПК получает серьезную поддержку от государства: с 2008 года аграрии региона получили из госказны 46 млрд рублей.

"Значительная часть ресурсов вложена в техническую и технологическую модернизацию отрасли, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства", — подчеркнул губернатор.

В 2016 году объем чистой прибыли сельхозпредприятий и фермерских хозяйств составил почти 12 млрд рублей, отраслевая рентабельность достигла 20%.

Александр Карлин добавил, что внедрение инноваций — главный путь развития региона. И делать это на Алтае будут в том числе и за счет кластерного подхода.

Важность этой работы отметил и заместитель директора Ассоциации инновационных регионов России Дмитрий Федорищев:

"Кластерный подход в развитии региональной экономики позволил сформировать в Алтайском крае точки роста инноваций и технологического предпринимательства, которые будут способствовать встраиванию территории в глобальные процессы создания добавленной стоимости".

Эксперт напомнил, что регион по итогам 2016 года вошел в ТОП-30 рейтинга инновационных регионов России, улучшив свое положение за год на 17 позиций, что еще не удавалось ни одному субъекту страны.

Еще одна важная тема конференции — заседание рабочей группы по инновационному развитию агропромышленного комплекса при Комитете по модернизации и инновационной экономике Ассоциации инновационных регионов России. Алтайский край является одним из 15 членов этой организации.

На заседании обсудили возможность участия Алтайского края в проекте фонда "Сколково" по улучшению генетики молочного скота.

"Регион имеет большой потенциал в области фундаментальных проектов. Я планирую обсудить с руководством региона возможность осуществления нескольких проектов, связанных с генетикой. Здесь есть для этого климатические, интеллектуальные и отчасти финансовые и людские возможности", — сказал директор по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий "Сколково" Роман Куликов.

Справка

Ежегодно наиболее отличившиеся в развитии сельских территорий жители получают от губернатора премию имени Петра Столыпина. В этом году ее торжественно вручили главе крестьянского хозяйства из Алейского района Анатолию Андрееву, врачу-педиатру Кулундинской больницы Владимиру Давиденко, мастеру Локтевского технологического техникума Виктору Шарфу, директору строительно-монтажного предприятия в Топчихинском районе Владимиру Шмидту и учителю географии из Крутихинского района Михаилу Ягунову.