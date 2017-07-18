Алтайский край продолжает курс на уверенное социально-экономическое развитие. Особенно хорошие показатели дает сельское хозяйство. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на открытии восьмой Столыпинской конференции в Барнауле в четверг, 13 июля.
Ключевая тема конференции в 2017 году — "Экономика сибирских регионов: выбор приоритетов". Участники конференции обсудили вопросы социально-экономического развития регионов, инновационное развитие сектора АПК, инициативное бюджетирование, а также перспективы модернизации монопрофильных образований. Посетило конференцию более 500 депутатов из регионов Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самары.
Многие участники конференции в беседе с журналистами отмечали, что Алтай – достойный регион для проведения подобных мероприятий.
Это подчеркнул в своем выступлении и глава региона Александр Карлин.
"Алтайский край (кстати, в этом году регион отмечает свое 80-летие — прим. ред.) продолжает курс на уверенное социально-экономическое развитие. За последние десять лет валовой региональный продукт вырос в 1,4 раза. За пять месяцев 2017 года индекс промышленного производства превысил 107,3%, а объем отгруженной продукции вырос на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал губернатор.
Так, по словам участника конференции, руководителя обособленного центра АО "РЭЦ" в Новосибирске Елены Браговой, несмотря на общее падение объемов экспорта в стране, многие регионы, в том числе и Алтайский край, демонстрируют рост экспорта несырьевого неэнергетического сектора. Алтай поставляет свою продукцию в более чем 60 стран.
Ключевая для региона отрасль — сельское хозяйство — также показывает достойные результаты. В последние пять лет ежегодный рост составляет около 5%. Его доля в валовом региональном продукте превышает 17,3%. АПК получает серьезную поддержку от государства: с 2008 года аграрии региона получили из госказны 46 млрд рублей.
"Значительная часть ресурсов вложена в техническую и технологическую модернизацию отрасли, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства", — подчеркнул губернатор.
В 2016 году объем чистой прибыли сельхозпредприятий и фермерских хозяйств составил почти 12 млрд рублей, отраслевая рентабельность достигла 20%.
Александр Карлин добавил, что внедрение инноваций — главный путь развития региона. И делать это на Алтае будут в том числе и за счет кластерного подхода.
Важность этой работы отметил и заместитель директора Ассоциации инновационных регионов России Дмитрий Федорищев:
"Кластерный подход в развитии региональной экономики позволил сформировать в Алтайском крае точки роста инноваций и технологического предпринимательства, которые будут способствовать встраиванию территории в глобальные процессы создания добавленной стоимости".
Эксперт напомнил, что регион по итогам 2016 года вошел в ТОП-30 рейтинга инновационных регионов России, улучшив свое положение за год на 17 позиций, что еще не удавалось ни одному субъекту страны.
Еще одна важная тема конференции — заседание рабочей группы по инновационному развитию агропромышленного комплекса при Комитете по модернизации и инновационной экономике Ассоциации инновационных регионов России. Алтайский край является одним из 15 членов этой организации.
На заседании обсудили возможность участия Алтайского края в проекте фонда "Сколково" по улучшению генетики молочного скота.
"Регион имеет большой потенциал в области фундаментальных проектов. Я планирую обсудить с руководством региона возможность осуществления нескольких проектов, связанных с генетикой. Здесь есть для этого климатические, интеллектуальные и отчасти финансовые и людские возможности", — сказал директор по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий "Сколково" Роман Куликов.
Справка
Ежегодно наиболее отличившиеся в развитии сельских территорий жители получают от губернатора премию имени Петра Столыпина. В этом году ее торжественно вручили главе крестьянского хозяйства из Алейского района Анатолию Андрееву, врачу-педиатру Кулундинской больницы Владимиру Давиденко, мастеру Локтевского технологического техникума Виктору Шарфу, директору строительно-монтажного предприятия в Топчихинском районе Владимиру Шмидту и учителю географии из Крутихинского района Михаилу Ягунову.
Комментарии
пример -чего????????????????? вы в названии-то не ошиблись? Или в оценке? Ау, герр губер и иже с ним! Вы к людям бы вышли хоть раз да послушали про свою успешность, етить-колотить! Успешного разворовывания и растаскивания? Так Столыпин собирал и развивал, строил и открывал! Вы же умеете только лес пилить да предприятия градообразующие дло банкротства доводить. Когда вы нажретесь -то ,а? когда коттелджики свои достроити до свалите куда-нибудь, хоть куда-нибудь,а желательно- без возврата. И еще желательнее- без тех денег,что вы наворовали. Районы совсем обеднели, кроме парадной Белокурихи ничего же нет! Работы -нет, люди-бегут, промышленности-нет, сельского хозяйства по сути,тоже нет. От уникальонго леса- ошметки. От детских санаториев и баз отдыха- даже напоминаний не осталось. Медицины,спасибо отдельное " детищу великогоо Карлина" -тоже нет!!!!!!!!!! Слышишь, герр губер, большое тебе спасибо за недоступность медицины и ее полное отсутсвие в селах!!!!!!!!!!!!!! Из Ключей забрали эту ...главу.....(аж сплюнуть хочется),которая район развалила, теперь Ключи похожи на село после ВОВ, пустота и разорение... Зато она свое предназначение выполнила- Северка и элеватор успешно развалены и активы растащили по своим. И так везде. Запад края вообще превратился в пустошь Смауга,а им-трпава не расти, после меня- хоть потоп... Чтоб вам икалось глубоко все утро " божьи " избранники!!!!!!!!
На каком месте находится край по уровню доходов и жизни населения?
Безработица и нищета.
Ой брехуны... Народ активно уезжает с края, а они рассказывают о росте. "Алтай – достойный регион для проведения подобных мероприятий." А вот в этом я не сомневаюсь. Бухать и языком трепать тут здорово.
Алтай- это реально жопа
По стопам Столыпина! Как надоели эти временьщики от власти. Эти бездушные, бездарные, предатели запевалы, сначала молились и хлопали в ладоши одному строю. Теперь поют другому строю. Как же. Не станешь кукарекать-метлой под Зад! Им лишь бы свой срок к кресле отсидеть, и затем получать пенсион как Шаймиев-750 тысяч. Они безобразные как внешне, а о внутреннем содержании-читай выше.
Безработица и нищета.
это и есть показатель и оценка работы нашего края с учетом - получили из госказны 46 млрд рублей.
ВСЕ БЫЛО НАСТОЛЬКО ПЛОХО, ЧТО ИНОГДА ДАЖЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ХОРОШО.
Если руины для них- развитие. О чём говорить...