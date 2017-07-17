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Министерство здравоохранения страны прокомментировало информацию газеты "Известия" о том, что стратегией по формированию здорового образа жизни предусмотрена мера, запрещающая продажу алкогольной продукции в выходные дни.
В Минздраве подчеркнули, что рассматривают возможность запрета на продажу алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив, сказали в понедельник в пресс-службе министерства.
"На данный момент экспертным сообществом в рамках подготовки стратегии обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков. Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось", — приводит ТАСС официальный комментарий ведомства.
В Минздраве подчеркивают, что у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции вплоть до полного запрета на продажу, что уже позволяет им ввести подобные ограничения. Отметим, что в Алтайском крае продажа алкоголя запрещена после 21.00 по местному времени.
На федеральном уровне запрет на продажу алкоголя действует в период с 23.00 до 8.00.
Комментарии
Почему бы Минздраву не заняться наконец своими прямыми обязанностями?
Фотка хорошая!
И то верно.Фотка зачетная.Сразу видно,кто с народом,а кто в контрах.Всегда было,что минздрав предупреждал,и приходилось прислушиваться.Но на сей раз ты зарвался.Смотри,минздрав,эта фотка тебе предупреждение!Не вернешься в колею,будешь быковать против народа,с удовольствием прочтем в СМИ сообщение о твоей реорганизации!
Правильно, в выходные надо отдыхать, а в будни выпивать! Напоминает сухой закон, когда кинулись вырубать виноградники.... Народ уже в открытую начал самогон гнать и делать из него различное элитное зелье. Качество и безопасность продукта на высоте. Не там ограничения ставят.