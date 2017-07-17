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Министерство здравоохранения страны прокомментировало информацию газеты "Известия" о том, что стратегией по формированию здорового образа жизни предусмотрена мера, запрещающая продажу алкогольной продукции в выходные дни.

В Минздраве подчеркнули, что рассматривают возможность запрета на продажу алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив, сказали в понедельник в пресс-службе министерства.

"На данный момент экспертным сообществом в рамках подготовки стратегии обсуждаются различные инициативы, направленные на ограничение злоупотребления алкоголем, в том числе дополнительные меры по ограничению мест и времени продажи алкогольных напитков. Каких-либо решений по данному вопросу министерством не принималось", — приводит ТАСС официальный комментарий ведомства.

В Минздраве подчеркивают, что у регионов уже имеются полномочия по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции вплоть до полного запрета на продажу, что уже позволяет им ввести подобные ограничения. Отметим, что в Алтайском крае продажа алкоголя запрещена после 21.00 по местному времени.

На федеральном уровне запрет на продажу алкоголя действует в период с 23.00 до 8.00.