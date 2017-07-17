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Гражданку Киргизии, которую заподозрили в незаконном пересечении российской границы, взяли под стражу в Барнауле, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточняют, что в декабре 2014 года в отношении женщины было принято решение о неразрешении въезда в Россию сроком до 31 августа текущего года.

В апреле прошлого года женщина пыталась пересечь границу, но ей было отказано во въезде. В мае 2016 года подозреваемая получила новый паспорт в Кыргызстане на другую фамилию и имя.

В итоге в июле 2016 года она пересекла границу и, как подчеркивают в прокуратуре, "ввела в заблуждение пограничные органы". Женщину задержали спустя 11 месяцев.

Теперь иностранке грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.