Фото: nskmi.ru
Памятник последнему российскому императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею установили в Новосибирске.
Монумент был открыт накануне на территории Александро-Невского собора.
"В 99-ю годовщину расстрела царской семьи, накануне Дня памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия и великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии в Новосибирске на территории Александро-Невского собора, у Южных врат, состоялось торжественное открытие и освящение памятника Государю Императору Николаю Александровичу и Государю Наследнику Цесаревичу Алексию", — информирует новосибирская митрополия РПЦ.
Памятник освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Скульптором выступил Олег Песоцкий.
Комментарии
"Православная церковь? Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких -то таинств обманывать и обирать народ." Лев Николаевич Толстой, прозаик, публицист, философ.
Поклонскую то позвали?
Блин, нафига вся эта роскошь церковная, это как плевок в душу людям, которые, в основной массе своей, нищие.
загнать бы всю эту шушару под японские пулеметы
РПЦ в феврале 17 отказалась от Николая Романова. Тогда же он перестал быть Императором. Теперь грехи замаливают?
Нонсенс - памятник Николаю Кровавому! Поставили бы Александру 2, было бы ясно - освободил от крепостного права.