Фото: nskmi.ru

Памятник последнему российскому императору Николаю II и его сыну цесаревичу Алексею установили в Новосибирске.

Монумент был открыт накануне на территории Александро-Невского собора.

"В 99-ю годовщину расстрела царской семьи, накануне Дня памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия и великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии в Новосибирске на территории Александро-Невского собора, у Южных врат, состоялось торжественное открытие и освящение памятника Государю Императору Николаю Александровичу и Государю Наследнику Цесаревичу Алексию", — информирует новосибирская митрополия РПЦ.

Памятник освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Скульптором выступил Олег Песоцкий.