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Имущество закрытого акционерного общества "Алтайспиртпром" повторно выставили на торги со скидкой в 10% от стартовой цены предыдущего аукциона, передает "Интерфакс".
Производственный комплекс реализуют за 94,1 миллиона рублей. Организатором торгов выступает ООО "Агентство по защите прав собственности", которое открыло прием заявок в понедельник.
Итоги аукциона, как ожидается, подведут 23 августа.
Реализовать, в частности, планируется не только производственные помещения, но и скважины, линии электропередачи, оборудование, земельный участок и даже участок железной дороги.
Напомним, что ЗАО "Алтайросспиртпром" входит в обанкроченный агрохолдинг "Изумрудная страна".
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