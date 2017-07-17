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Имущество закрытого акционерного общества "Алтайспиртпром" повторно выставили на торги со скидкой в 10% от стартовой цены предыдущего аукциона, передает "Интерфакс".

Производственный комплекс реализуют за 94,1 миллиона рублей. Организатором торгов выступает ООО "Агентство по защите прав собственности", которое открыло прием заявок в понедельник.

Итоги аукциона, как ожидается, подведут 23 августа.

Реализовать, в частности, планируется не только производственные помещения, но и скважины, линии электропередачи, оборудование, земельный участок и даже участок железной дороги.

Напомним, что ЗАО "Алтайросспиртпром" входит в обанкроченный агрохолдинг "Изумрудная страна".



