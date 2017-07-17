Фото: vk.com/barneos22

Газоснабжение барнаульского поселка Солнечная Поляна, нарушенное в результате ДТП ранним утром 17 июля, будет восстановлено только во вторник.

Об этом порталу Amic.ru сообщили в АО "Газпром газораспределение Барнаул". "Без газа в настоящее время остаются 2008 абонентов. Пуск будет осуществляться завтра отдельно по каждому шкафу", — отметил представитель компании.

Он уточнил, что после повреждения необходимо провести рентгенографию и проверить швы.

Как сообщал ранее наш портал, сбой в снабжении поселка Солнечная Поляна "голубым топливом" произошел после того, как ранним утром 17 июля автомобиль ВАЗ в районе пересечения улиц Антона Петрова и Просторная снес контрольно-измерительный пункт и повредил крановый узел газопровода.

В результате автомобиль воспламенился, пострадали двое мужчин, которые находились в салоне.

По факту ДТП проводится проверка.



