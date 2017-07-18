Медиагруппа FM-Продакшн с 2017 года начала развивать digital-направление. Стоит отметить, что делает она это весьма успешно. Сегодня агентству требуется интернет-маркетолог.

Если из нижеперечисленных требований вам знакомо более 30%, то отправляйте свое резюме на почту fm_h@altfm.ru. Для нас также важно, чтобы человек, претендующий на вакансию, постоянно стремился постигать новое.

Итак, если у вас есть:

желание развиваться и расти в сфере интернет-маркетинга;

опыт успешных проектов в интернете;

знание инструментов SEO, контекстной и таргетированной рекламы, SMM, E-mail маркетинга (не обязательно техническое владение всеми инструментами в совершенстве, важно умение формировать цель, ставить задачи, анализ результатов, повышение эффективности).

понимание принципов работы с системами контекстной рекламы Yandex Direct, Google Adwords.

Будет большим плюсом, если вы подтвердите свои слова успешными кейсами или работами для портфолио.

Ознакомиться подробнее с вакансией можно по ссылке.

Медиагруппа FM-Продакшн — это объединение 28 ведущих радиостанций Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, Рубцовска, информационный портал Amic.ru и Служба Новостей "FM – Продакшн".

За 15 лет медиагруппа объединила средства массовой информации Алтайского края и Республики Алтай.

В 2013 году FM-Продакшн открыла рекламное агентство. Ежедневно в агентстве создается множество рекламных кампаний, которые позволяют эффективно развиваться бизнесу наших партнеров.