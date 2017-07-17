Российский мед может подорожать примерно на 50% уже к осени из-за низкого урожая, связанного с дождливым летом на большей части территории страны, в том числе и в Алтайском крае, который считается одним из главных производителей этой продукции в стране.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на президента национального Союза пчеловодов Арнольда Бутова, прогнозируется спад производства меда на 50% и более. Связано это с особенностями нынешнего лета. Если холодная и дождливая погода продержится в европейской части страны до конца августа, пчелы не заготовят меда даже для собственного прокорма.

Арнольд Бутов сообщил, что при такой ситуации с погодой всё, что получат пчеловоды, они должны будут оставить, чтобы пчелы перезимовали. Пчелиные семьи сохранят только те хозяйства, которые сформировали страховой запас меда.

"А те, кто забрал больше меда, чем положено, и заменил его сахарным сиропом, вообще могут лишиться пчелосемей. Я всегда говорю, что у пчелы много врагов, но самый главный — это жадный пчеловод. При использовании сахара у пчел резко ослабляется иммунная система", — приводит издание слова Арнольда Бутова.

По его словам, из-за постоянных дождей пчелы так мало вылетают, что уже практически съели всё, что собрали в погожие дни.

Союз пчеловодов намерен обратиться к президенту и правительству с просьбой поддержать отрасль в трудные времена.

В пресс-службе Минсельхоза России изданию рассказали, что на пчеловодство распространяется госпрограмма по развитию сельского хозяйства. Если из-за чрезвычайных ситуаций та или иная отрасль несет серьезные потери, государство может компенсировать убытки. Однако решение о помощи пчеловодам в ведомстве пока не принято.

Как пояснил Amic.ru руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая" Сергей Нелюбов, многие производители в стране всегда ищут причины для того, чтобы поднять цену на собственную продукцию.

"За последние шесть лет мы постоянно слышим жалобы на дождливое лето, потом на жаркое лето, но по опыту это никак не отражается на собранном меде. Невозможно, чтобы Башкирия, Алтайский и Приморский края остались бы без меда. Это моментально привело бы к появлению на российском рынке импортного меда, который оттуда больше бы никогда не исчез", — уверен Сергей Нелюбов.

Эксперт уверен, что медового дефицита в стране не будет, а многие регионы-лидеры по производству этой продукции могут компенсировать слабый урожай в центральной части страны.