Иисус Христос на земном шаре, Мадонна с младенцем, Натали Гончарова, Александр Пушкин и другие скульптуры можно увидеть в Александровском парке в Бийске на территории производственного объединения "Сибприбормаш".

Торжественное открытие площадки произошло на днях — 14 июля 2017 года. Но жители Бийска уже облюбовали это место и с удовольствием приходят сюда сами и приводят своих гостей. Побывали в парке и корреспонденты ИА "Амител" .

Автор и создатель всех работ — заслуженный скульптор России Сергей Исаков. Площадка духовно-православного центра была создана за год. И работы здесь еще не закончены. Как пишут местные СМИ, вскоре здесь будет построена детская площадка и часть дома Романовых с новыми скульптурами.