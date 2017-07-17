Мем "Большой двадцатки"

Это тот случай, когда фото мема лучше оригинала. 8 июля на саммите "Большой двадцатки" был сделан снимок, где президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Эрдоган дискутируют вокруг пустого кресла.

При помощи фоторедакторов пользователи интернета поместили в пустующее кресло Владимира Путина. И вот что получилось.

После пользователи развили тему, и в кресле стали появляться другие люди и персонажи.

#G20 новая версия старого фото. А что, мне нравится 😂😂😂 pic.twitter.com/rcFvQ5XLf4 — Александр Федоров (@gorodskoy177) July 9, 2017

У каждого своя версия происходившего на саммите #G20. Однако факт остаётся фактом: хэдлайнером мероприятия был #Путин pic.twitter.com/WTDFrzgHmz — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) July 8, 2017

Вот настоящее фото с саммита G20 pic.twitter.com/ytgH0O9SE3 — союзпушнина (@letokot) July 9, 2017

Запрет продажи алкоголя в выходные

В Минздраве рассматривают возможность запрета на продажу алкогольной продукции в выходные дни вместе с рядом других инициатив.

"Сухой закон?", "Вообще запретите", "Очередной бред", — реагируют на такое нововведение пользователи соцсетей и пишут о том, что данный запрет может привести к росту потребления населением лосьонов, одеколонов и увеличению количества наркоманов.

Читайте также: Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные

Столкновение авто с газовой трубой

Утром 17 июля в поселке Солнечная Поляна автомобиль протаранил газовую трубу. В итоге произошел пожар.

"Что за Голливуд с утра пораньше?", "Вот это утро в Барнауле", — пишут барнаульцы и разводят дискуссии о том, что причиной ЧП стали дороги ("Дороги делать нужно, там яма на яме"), гоняющие водители или погоня за водителем ДПС.