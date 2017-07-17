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Более восьми тысяч сотрудников планирует сократить в 2017-2018 годах руководство "АвтоВАЗа", передает ТАСС со ссылкой на полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

"По информации "АвтоВАЗа", 6 тыс. человек в текущем году и еще 2,2 тыс. человек в 2018 году", — уточнил полномочный представитель.

Он также подчеркнул, что люди, которые потеряют работу на "АвтоВАЗе", должны получить все положенные им выплаты, обучиться новым профессиям и быть обеспечены новыми рабочими местами.

"Все мероприятия администрация предприятия должна выполнить так, чтобы не создавать социальной напряженности", — добавил Бабич.



