Фото: администрация Алтайского края

Только семь регионов страны успели на 100% освоить средства в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма" в первом полугодии 2017 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Ростуризма Олега Сафонова.

"Семь субъектов РФ полностью освоили средства Федеральной целевой программы по развитию туризма", — заявил он на 17-м заседании Координационного совета федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" (2011-2018).

По его словам, на 100% средства освоили Адыгея, Бурятия, Карачаево-Черкесия, республика Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская республика и Хабаровский край.

Глава Ростуризма также добавил, что регионы недостаточно эффективно используют систему государственно-частного партнерства (ГЧП). Из 9,9 миллиарда рублей, предусмотренных объемом инвестиций, отмечается только 33,4% освоения, что свидетельствует о недостаточном темпе освоения средств.

"Это вызывает беспокойство, поскольку принципы ГЧП оправдали свою эффективность", — отметил он.

В частности, за полгода не успели освоить средства в рамках федеральной целевой программы такие регионы, как Вологодская, Липецкая, Мурманская, Новгородская и Псковская области.

Мероприятия ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" на 2011-2018 годы включают создание 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 35 субъектах РФ.

По итогам 2011-2016 годов в рамках программы осуществлялось строительство объектов на общую сумму более 87,2 миллиарда рублей, в том числе 17,9 млрд – за счет средств федерального бюджета, 5,2 млрд – бюджетов субъектов и 64,1 млрд – из внебюджетных источников.