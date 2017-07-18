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Ниже некуда: продажи iPhone 7 Plus в России достигли исторического минимума

, ИА "Амител"
Некоторые магазины предлагают iPhone 7 Plus всего за 53 500 рублей

Цена на iPhone 7 Plus продолжает снижаться. Сейчас в России один из лучших смартфонов подешевел на 30% по сравнению с первоначальной стоимостью. Некоторые магазины предлагают iPhone 7 Plus всего за 53 500 рублей. Однако в покупке смартфона есть и весьма существенный для некоторых людей минус. Дело в том, что этот iPhone 7 Plus не сертифицирован, а значит, не имеет инструкции на русском языке.

Причина снижения цены в том, что компания планирует выпустить iPhone 8. Новая модель должна появиться на рынке уже осенью 2017 года.

Отметим, что официальные представительства продолжают держать цену на уровне 79 000 рублей за смартфон.


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Комментарии

18.07.2017 08:11
4ugun

Ахаха кто ее читает-то, инструкцию?
Тем более с айфоном идет минимум макулатуры, все инструкции в электронном виде, и доступны на любом языке.

0  0
18.07.2017 08:19
Владимир

Да, кому нужен этот кусок ... за такие цены. Китай предлагает альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.

0  0
18.07.2017 08:19
Владимир

Да, кому нужен этот кусок ... за такие цены. Китай предлагает альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.

0  0
18.07.2017 08:23
AgRous

Да, кому нужен этот кусок ... за такие цены. Китай предлагает альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.

Да кому нужна эта магазинная водка за такие цены? Барыги в соседнем подъезде предлагают альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.

0  0
18.07.2017 08:30
- гость -

Пожалуй плюсану!

0  0
18.07.2017 08:47
- гость -


18.07.2017 08:23
AgRous

У сунгов модели ничуть не хуже. А если о прочности и стойкости к ударам, то даже лучше, чем айфошки. Да и модельные ряды там впечатляют, в отличие от...

0  0
18.07.2017 08:51
месный

уже все гламурные кисо оайфонены, а кисоводы ещё не погасили кредиты за предыдущие подарки или поумнели

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18.07.2017 09:02
- гость -

Да, нее, 8й лучше - больше и красивее. Информацию прям выносит, да с такой скоростью, и картинки такие, ух !

0  0
18.07.2017 09:04
Василий Вася

У самого 2 айфона 5S, но куплены б/у и с большим дисконтом. Одним пользуюсь уже 4-ый год, вторым - второй год. Вполне хватает позвонить, пофотографировать, посмотреть почту, загуглить что-нибудь, попользовать вотсап и Эксель.
Отдавать 80, пусть даже и 53 тысячи это слишком за такой маленький список реально используемых функций.
Айфон - это успешный бизнес некоторых людей. Вспомните 3-5 лет назад был бум на планшеты и айпады... И где это все? Давно пылится на полках. Вот туда же и айфон катится, так как альтернативных предложений достаточно много.

0  0
18.07.2017 09:08
TAO

Всего? Да за этот обмылок и 20 тыс жалко, meizu и haomi давно уже и по качеству и по мощности опередили огрызок

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18.07.2017 09:18
гiсть

это днище, господа!

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