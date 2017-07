Цена на iPhone 7 Plus продолжает снижаться. Сейчас в России один из лучших смартфонов подешевел на 30% по сравнению с первоначальной стоимостью. Некоторые магазины предлагают iPhone 7 Plus всего за 53 500 рублей. Однако в покупке смартфона есть и весьма существенный для некоторых людей минус. Дело в том, что этот iPhone 7 Plus не сертифицирован, а значит, не имеет инструкции на русском языке.

Причина снижения цены в том, что компания планирует выпустить iPhone 8. Новая модель должна появиться на рынке уже осенью 2017 года.

Отметим, что официальные представительства продолжают держать цену на уровне 79 000 рублей за смартфон.