Цена на iPhone 7 Plus продолжает снижаться. Сейчас в России один из лучших смартфонов подешевел на 30% по сравнению с первоначальной стоимостью. Некоторые магазины предлагают iPhone 7 Plus всего за 53 500 рублей. Однако в покупке смартфона есть и весьма существенный для некоторых людей минус. Дело в том, что этот iPhone 7 Plus не сертифицирован, а значит, не имеет инструкции на русском языке.
Причина снижения цены в том, что компания планирует выпустить iPhone 8. Новая модель должна появиться на рынке уже осенью 2017 года.
Отметим, что официальные представительства продолжают держать цену на уровне 79 000 рублей за смартфон.
Комментарии
Ахаха кто ее читает-то, инструкцию?
Тем более с айфоном идет минимум макулатуры, все инструкции в электронном виде, и доступны на любом языке.
Да, кому нужен этот кусок ... за такие цены. Китай предлагает альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.
Да, кому нужен этот кусок ... за такие цены. Китай предлагает альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.
Да, кому нужен этот кусок ... за такие цены. Китай предлагает альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.
Да кому нужна эта магазинная водка за такие цены? Барыги в соседнем подъезде предлагают альтернативные модели и модели лучшего качества за более дешёвый ценник.
Пожалуй плюсану!
18.07.2017 08:23
AgRous
У сунгов модели ничуть не хуже. А если о прочности и стойкости к ударам, то даже лучше, чем айфошки. Да и модельные ряды там впечатляют, в отличие от...
уже все гламурные кисо оайфонены, а кисоводы ещё не погасили кредиты за предыдущие подарки или поумнели
Да, нее, 8й лучше - больше и красивее. Информацию прям выносит, да с такой скоростью, и картинки такие, ух !
У самого 2 айфона 5S, но куплены б/у и с большим дисконтом. Одним пользуюсь уже 4-ый год, вторым - второй год. Вполне хватает позвонить, пофотографировать, посмотреть почту, загуглить что-нибудь, попользовать вотсап и Эксель.
Отдавать 80, пусть даже и 53 тысячи это слишком за такой маленький список реально используемых функций.
Айфон - это успешный бизнес некоторых людей. Вспомните 3-5 лет назад был бум на планшеты и айпады... И где это все? Давно пылится на полках. Вот туда же и айфон катится, так как альтернативных предложений достаточно много.
Всего? Да за этот обмылок и 20 тыс жалко, meizu и haomi давно уже и по качеству и по мощности опередили огрызок
это днище, господа!