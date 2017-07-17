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Проведение государственных лотерей в 2016 году принесло федеральному бюджету 979,3 миллиона рублей. Такие данные сообщает Счетная палата на своем сайте. Уточняется, что сумма почти вдвое (на 95,1%) превысила плановый показатель.

"Превышение плановых показателей на 95,1% (501,8 млн руб.) по доходам от целевых отчислений всероссийских государственных лотерей, которые составили 979,3 млн руб.", — говорится в сообщении ведомства.

Проведением лотерей, к слову, занимается Министерство спорта страны. Как добавляют в Счетной палате, за год в министерстве было выявлено нарушений на 36 миллионов рублей.

"Проверка показала, что бюджетная отчетность Минспорта России за 2016 год является недостоверной. В нарушение обязательная инвентаризация основных средств и материальных запасов перед составлением годовой бюджетной отчетности за 2016 год в Минспорта России не проводилась", — говорится в заключении.

Так, более 19 миллионов рублей было переведено Национальному госуниверситету физкультуры, спорта и здоровья им. П.Лесгафта в Санкт-Петербурге по акту сдачи-приемки работ по научно-исследовательской работе "Разработка методических рекомендаций по установлению государственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

При этом Счетная палата заявляет, что фактически работы не были выполнены. Более 5 миллионов рублей было выделено этому же университету по другой научно-исследовательской работе, работы также не были выполнены.