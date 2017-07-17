Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на сообщения о "многомиллионной" свадьбе дочери судьи на Кубани, сообщает RT.

"Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в интернете и так далее, мы, конечно, следим за разными новостями, в том числе обратили внимание и на эти новости", — сказал Песков.

Он отметил, что реакция на подобную информацию не является прерогативой Кремля: "Есть другие ведомства, которые, собственно, могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями".

Ранее СМИ сообщили, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда обошлась в $2 млн.