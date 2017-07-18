Эксперты выяснили, какое время является идеальным для завтрака. Ученые считают, что принимать пищу человеку лучше всего в первый час после пробуждения.

В это время, считают специалисты, особенно важно обеспечить запас энергии. Ученые отметили, что если человек завтракает в течение часа после подъема, то в организме запускается нормальный процесс метаболизма. Также после завтрака в организме человека стабилизируется уровень инсулина и сахара.

Если человек игнорирует завтрак, то наносит вред здоровью, отмечают эксперты. Если организм не получает пищу утром, то он начинает требовать ее днем. В результате человек не сдерживает себя и начинает усиленно утолять голод. Это негативно сказывается на общем состоянии человека, может привести к серьезным болезням и ожирению.