С 18 по 22 июля в крае пройдет традиционный массовый фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Чем организаторы удивят гостей, какие звезды приедут в регион и пользуется ли это мероприятие популярностью – в интервью начальника управления по культуре и архивному делу Елены Безруковой, которое она дала радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле".

- Елена Евгеньевна, чем программа этого года будет отличаться от предыдущих? Что добавили и чем планируете привлечь гостей?

- Отличий довольно много, я условно разделю их на четыре части. Начнем с кинематографического направления как одного из наиболее популярных. В этом году большая афиша полного метра — девять фильмов. Кроме того, у нас на конкурсной основе проходит показ короткометражного кино, и из более чем 100 фильмов отобрано очень много — 26 лент. Впервые будет проводиться показ фестивального кино в формате open air на площадке Парка спорта Алексея Смертина. У нас есть фильмы, которые не входят в конкурсную программу, но являются изюминками — это, конечно же, фильм "Алтайская песня" Гарика Сукачева и "Не ждали" Виктора Мережко, которым будет открываться наш кинофестиваль за рамками конкурсной программы. Посмотреть ленту смогут те, кто придет в Алтайский краевой театр драмы 18 июля. Кроме того, у нас показ фильмов пройдет на большем количестве площадок по сравнению с прошлым годом. К традиционным в Барнауле, Бийске и Белокурихе добавится еще первый 3D-кинотеатр, который мы получили по федеральной программе в Поспелихе, и Быстрый Исток также.

У нас разработана совершенно отдельная программа литературных мероприятий, потому что наполнение "Литературного перекрестка" такое большое, что в общую программу оно не вошло: писателей принимают Барнаул, Бийск, Белокуриха, Павловск, Новоалтайск и Быстрый Исток. Есть своя изюминка, помимо гостей. Мы будем презентовать специальный номер "Роман-газеты" при участии главного редактора Юрия Козлова.

И, конечно, новшество будет касаться того, как пройдет заключительный день в Сростках. Во-первых, у нас будет большая программа на основной улице, которая получит название Правда Шукшина и будет стилизована, оформлена специальными воротами. Здесь можно будет пообщаться и сфотографироваться с чудиками из произведений писателя, принять участие в интерактивах, например, распилить бревно. На Пикете пройдут три программы, в 16:00 подведут итоги кинофестиваля, и собравшиеся смогут узнать имена победителей и получит ли кто-то специальный приз – колыванскую вазу. В 18:00 для всех любителей хорошей музыки выступит "Лев Шапиро и компания". На этой площадке впервые отыграет наша местная группа, она презентует программу "Алтайский ветер". В 20:00 свой фильм "Алтайская песня" представит Гарик Сукачев.

- Расскажите о таком необычном мероприятии, как питчинг, что оно будет из себя представлять, для кого пройдет?

- В кинопрограмме кроме показов у нас впервые появляются такие специфические моменты, как мастер-классы профессионалов в области кино, режиссеров, продюсеров, а питчинг — презентация новых проектов молодых режиссеров. Опытные деятели кино отсмотрят десять проектов и, возможно, окажут им поддержку.

Мы впервые проводим такое мероприятие, его возглавит исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, который провел массу подобных акций по России.

- А посетить питчинг могут все?

- Это закрытое мероприятие и имеет оно практикоориентированный результат. Здесь участие будут принимать разные люди, в том числе и представители Алтайского края. И мы надеемся, что ряд этих проектов получат путевку в жизнь. Но для тех, кому интересно, как создается кино, с 10:00 19 июля пройдут разнообразные мастер-классы, где расскажут, как снимать кино, как его продвигать и много другого.

- Кроме питчинга у вас еще среди интересных мероприятий презентация сборника "Роман-газеты". Что в нем такого особенного?

- "Роман-газета" стала своеобразным подарком ко дню рождения края, и этот номер будет презентован в рамках "Литературного перекрестка". Вышел он тиражом 1 тыс. экземпляров, которые будут распределены по библиотекам региона. У тех, кто придет на презентацию, будет возможность получить подарочный экземпляр, может быть, даже с автографом редактора. Выпуск разделен на четыре блока: в первый вошли авторы, с которыми ассоциируется наш регион (Василий Шукшин, Вячеслав Шишков и другие), во второй — классики советской эпохи, в третий — поэзия, а в четвертом собрали современных наших авторов. По правилам заказа мы не сможем продавать этот номер. Вторая его презентация будет в Москве на площадке Центрального дома литераторов.

- Как на фестиваль выбираются гости и кто посетит регион в этом году?

- Хочется, конечно, иметь среди приглашенных гостей людей известных, но нам важно, чтобы люди в делегации были не только приглашенными звездами, но еще и имели свой функционал. Например, в кинематографической делегации они имеют отношение к тому или иному фильму и представляют его. К нам приедут артисты Анатолий Котенев, Марина Яковлева. Из писательской делегации – литературовед Евгений Водолазкин, Мария Маркова, которая является молодым поэтом, но при этом уже стала обладателем премии Президента для молодых деятелей культуры.

- Проявляют ли зрители интерес к фестивалю?

- Зрителей хватает у нас на всех мероприятиях. Если говорить о тех площадках, где есть билеты, то их разбирают очень быстро, к счастью, есть площадки со свободным входом. Стоит напомнить, что показ фильмов будет у нас на бесплатной основе - вход по пригласительным, которые мы передали в кассы кинотеатров. Поэтому зрителям остается только открыть афишу и выбрать фильм.

- Почему на Шукшинском кинофестивале не проходят премьеры?

- Мы не ставим перед собой такой задачи. Да и кроме ленты "Время Первых", которую нам посоветовали включить в афишу, другие фильмы, я уверена, большая часть людей не видела. От того, что фильм показали где-то на фестивале, у зрителя эффекта вторичности не будет.

По стране идет огромное количество кинофестивалей, и нам важно занять свое место, а не просто показывать то, что можно в кинотеатре посмотреть.

- Ориентируетесь ли на опыт других регионов в проведении фестивалей?

Мы смотрим, что делают наши дальние и ближние соседи, стараемся развиваться, прислушиваться к советам гостей. Отчасти новинки этой программы продиктованы интересными находками, которые использует кто-то из наших коллег.

- А охотно ли известные люди приезжают на фестиваль?

Были времена, когда инициатива шла только с нашей стороны, не было встречного потока. Мы сами искали фильмы, приглашали гостей, а сейчас у нас заявительный порядок участия в фестивале и по полному метру, и по короткому, и люди, имеющие отношение к фильмам, сами высылают заявки, из которых еще приходится выбирать. Судя по постоянному количеству людей, которые хотят сюда приехать, интерес к "Шукшинским дням на Алтае" растет, фестиваль узнаваемый, о нем говорят и знают.