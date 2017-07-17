Боец смешанного стиля Федор Емельяненко, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также митрополит Викентий и семь историков в роли семи историков в фильме режиссера Сергея Алиева "Ложь Матильды". Кинокартину, как сообщает "Интерфакс", снимут в ответ на фильм Алексея Учителя "Матильда".

Алиев объяснил, что он решил снять свой фильм под воздействием трейлера "Матильды". Хотя и признался, что сам фильм Учителя о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской он еще не видел.

"В фильме, кроме мифа, что у государя-императора были отношения до брака с Матильдой Кшесинской, будут разобраны все остальные мифы, которые существуют до сих пор", — сказал Алиев.

Он сообщил, что хочет опровергнуть, что император был "кровавым" и "слабохарактерным", пояснив, что его оскорбляет "хула на царя", которая, по его мнению, присутствует в фильме "Матильда".

"Я посмотрел трейлер, там показаны отношения самки - кобеля, а это ведь святой император", — заявил Алиев.

Предположительно, "Ложь Матильды" выйдет с 10 по 15 сентября. Алиев надеется, что фильм покажут по одному из федеральных каналов, в противном случае он будет распространяться в интернете. К съемкам планируют приступить на следующей неделе.

*Как позже сообщил LIFE со ссылкой на менеджера Емельяненко, с ним никто в связи с участием в картине не разговаривал, а у него самого таких планов не было. Таким образом, "информация об участии Федора в съемках — ложная".