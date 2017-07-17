Гособвинение просит четыре года заключения в колонии общего режима для журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в экстремизме, передает ТАСС.

"Прошу признать Соколова виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", — сказала прокурор.

Вместе с Соколовым на скамье подсудимых находятся бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, гражданский активист Сергей Барабаш и соратник Соколова Валерий Парфенов. Им инкриминируется экстремистская деятельность.

Гособвинение просит приговорить Мухина к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, Парфенова и Барабаша — к четырем годам заключения каждого. По мнению прокурора, все фигуранты совершили тяжкое преступление и, оставаясь на свободе, будут представлять опасность.

Как считает следствие, обвиняемые создали инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть".