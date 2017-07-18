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Дожди с грозами и градом не покинут территорию Алтайского края во вторник, 18 июля, сообщили в региональном Гидрометцентре.

"На большей части территории дожди, грозы, при грозах местами сильный ливневый дождь, град", — информируют синоптики.

Днем в регионе +20…+25 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле ожидается дождь, временами сильный дождь, гроза, местами град. Днем в краевой столице +21…+23 градуса. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.