Днем 14 июля 2017 года при купании в реке Чумыш в районе железнодорожного моста на территории города Заринска утонул 13-летний мальчик. Его тело было обнаружено спустя трое суток при проведении поисковых мероприятий, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Как отмечается, ребенок находился на неорганизованном пляже вместе со своими друзьями без присмотра со стороны взрослых. По факту смерти проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ведомство в очередной раз призывает взрослых не допускать присутствие детей одних вблизи открытых водоемов, а также купание на несанкционированных пляжах.