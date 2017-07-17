Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов не поддержал идею прямого направления доходов в фонд от управления государственной собственностью и ее приватизации, сообщает РИА Новости.

С такой идеей в ПФР обратилась ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), направив свой план по совершенствованию пенсионной системы в правительственные ведомства.

"Нам эти предложения направили. Мы их изучаем. Но вопрос по поводу доходов от управления госсобственностью уже стоял — предлагала ассоциация", — сказал Дроздов.

Он уточнил, что эти деньги и так поступают в бюджет, откуда государство направляет их в ПФР на финансирование льгот.

"...Доходы от приватизации и от управления собственностью не имеют постоянного объема, а обязательства Пенсионного фонда имеют более постоянный характер, и поэтому это не позволяет таким образом рассматривать доходы от приватизации или от управления госсобственностью как источник для финансирования", — подчеркнул Дроздов.