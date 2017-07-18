Фото: avito.ru

Коттедж, расположенный посреди соснового бора, продают в Барнауле за 12 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте Avito.ru, дом находится на улице Солнечной, рядом со Змеиногорским трактом. Жилье расположено на участке площадью семь соток.

"Улица в лесу! Красивейшее место! Из газобетона плюс утеплитель и сайдинг, гараж на три авто", — отмечается в объявлении.

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Продавец подчеркивает, что в доме выполнен качественный евроремонт, подведен газ.