Депутат ГД обратился к Чайке после скандала со свадьбой дочери судьи

Депутат Госдумы, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" Антон Гетта отправил запрос в Генпрокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей РФ после скандала с краснодарским судьей Еленой Хахалевой, на свадьбу дочери которой было якобы потрачено около $2 млн., передает ТАСС.

"Отреагировал на то негодование общества, которое возникло в связи с публикациями и сюжетами, связанными со свадьбой, где фигурирует судья Краснодарского края. Я отправил соответствующий запрос в адрес коллегии судей и Генпрокуратуру РФ тоже посмотреть на эти факты, на соответствие декларации расходам", — сказал Гетта.

Депутат отметил, что также вместе с другими парламентариями подумает над поправками в закон "О противодействии коррупции", чтобы там вместе с приобретенным недвижимым имуществом и доходом указывались также оплачиваемые чиновниками услуги.

"Поскольку у нас действует федеральный закон, по которому все предметы, недвижимость, которые приобретаются государственным служащим, и когда не может доказать законность средств, они изымаются в доход государства. Поскольку там никак не прописать услуги оплачиваемые — как вернуть выступление Баскова, к примеру? Но мы будем думать в том числе и над законом, чтобы такие вещи фиксировались", — добавил депутат Гетта.