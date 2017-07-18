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Бывшему вице-губернатору Алтайского края Денисову 18 июля выносят приговор

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Гособвинение просит для экс-чиновника 10 лет колонии строгого режима, а для его супруги – 5,5 лет колонии общего режима

Фото: ok.ru/tvkatun24

Провозглашение приговора по громкому делу бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова выносит во вторник, 18 июля, Железнодорожный районный суд Барнаула.

Как ожидается, оглашение вердикта суда начнется в 10:00. Приговор зачитают и в отношении супруги бывшего чиновника Татьяны Денисовой

Экс-заместителя губернатора, который долгое время курировал сферу образования в регионе и занимал должность главы профильного управления, обвиняют в особо крупном взяточничестве, к тому же сопряженном с вымогательством.

Жене Денисова инкриминируют посредничество при получении преступных денег.

Общая сумма взяток, фигурирующая в деле, согласно версии следствия, составляет около 2,5 миллионов рублей.

Сторона государственного обвинения просит суд приговорить бывшего чиновника к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Что касается Татьяны Денисовой, то прокуратура просит суд назначить ей наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что о криминальной истории имени Денисовых Алтайский край узнал в марте 2016 года – сразу после того, как вице-губернатор ушел в отставку. 14 марта региональное управление Следственного комитета сообщило, что Юрий Денисов подозревается в покушении на получение взятки, а его супруга – в посредничестве в данной схеме.

Изначально экс-чиновнику инкриминировали получение взятки в размере 200 тысяч рублей. 16 марта того же года оба фигуранта были арестованы. Арест в отношении них неоднократно продлевался, но в итоге супругу Юрия Денисова все-таки выпустили из СИЗО и определили под домашний арест.

К моменту завершения расследования этого дела, которым занималось краевое управление СКР при оперативном сопровождении УФСБ по региону, общая сумма взяток, вменяемых бывшему чиновнику, выросла до 2,5 миллионов рублей.  

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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