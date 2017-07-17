Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение "ВымпелКому" ("Билайн"), МТС, МегаФону и "Т2 Мобайл" из-за роуминга в регионах России, сообщается на сайте службы.

Операторы связи должны изменить тарифы в течение 14 дней. Предупреждение связано с разными тарифами на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Они должны изменить тарифы на услуги связи, исключив необоснованную разницу цен, говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что указанные операторы связи предлагают абонентам четыре варианта тарифов. Пользователи могут не доплачивать при поездках в другой регион, если они не превышают объем услуг, включенный в пакет. В нем обычно предусмотрено определенное количество минут, СМС и интернет-трафика. Служба сообщает, что это "самые дорогие из всей линейки пакетных тарифных планов".

Также операторы предлагают тарифы "среднеценового сегмента", в которых объем минут, СМС и интернета действует только в домашнем регионе. При выезде абонента в соседний регион услуги связи оплачиваются по базовым тарифам. Пользователи могут выбрать тариф с повременной системой оплаты. Они платят за объем оказанных услуг, в том числе при поездках в другие субъекты России.

Абоненты могут подключить и специальные опции, с помощью которых за дополнительную плату они получат услуги связи по ценам домашнего региона.

ФАС считает, что эти действия "ни экономически, ни технологически не обоснованы".

В итоге операторам "Большой четверки" нужно отменить роуминг и за 10 дней до вступления новых условий в силу уведомить об этом абонентов.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. При национальном роуминге абоненты могут пользоваться услугами связи в России в сетях других операторов. При внутрисетевом роуминге абоненты пользуются услугами оператора по сниженным тарифам. На туристов, которые приезжают в Крым, распространяется внутрисетевой роуминг.

ФАС начала расследование против операторов из-за цен на роуминг в конце марта. Служба рассчитывает на отмену национального роуминга в третьем квартале этого года.