Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель прокомментировал информацию о съемках документального фильма под названием "Ложь Матильды", пишет "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что в России вскоре начнутся съемки документального фильма "Ложь Матильды", который создается с целью "разоблачить" фильм "Матильда" и "развенчать мифы" вокруг личности Николая II.

"Не понимаю, что они хотят разоблачать, если они не видели фильм. Сценарий они не могли раздобыть. А если читали, то пусть делают что хотят. Я буду рад это посмотреть", — сказал Учитель.

Как сообщалось, в фильме "Ложь Матильды" снимутся боец смешанного стиля Федор Емельяненко, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также митрополит Викентий и семь историков.

Как сообщает LIFE со ссылкой на менеджера Емельяненко, с ним никто в связи с участием в картине не разговаривал, а у него самого таких планов не было. Таким образом, "информация об участии Федора в съемках ложная".