Водитель автомобиля Mercedes, которого обвиняют в ДТП с гибелью пешехода в центре Москвы, задержан в немецком Мюнхене, сообщается на сайте МВД России.

13 декабря прошлого года водитель Mercedes на Бауманской улице сбил насмерть 27-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

Объявили в федеральный розыск двух мужчин: уроженца Грузии Карена Губасаряна - владельца машины, и Александра Ломова — водителя, обвиняемого в наезде на пешехода.

Позже Ломова также объявили в международный розыск. В январе 2017 года суд арестовал его заочно.

ДТП получило большой резонанс. Как сообщалось в СМИ, дело хотели "замять". Губасарян и Ломов спокойно покинули пределы России. В распоряжении телевизионщиков оказался якобы документ МВД, в котором указано, что видео происшествия не было просмотрено и никаких экспертиз не назначено.