Казань примет ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде

Бюро Международной федерации плавания (FINA) единогласно проголосовало за проведение в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года, сообщает РИА Новости.



Утром в понедельник, 17 июля, казанский оргкомитет провел презентацию заявки на этот турнир, равно как и Будапешт, Тайбэй и Гонконг, которые также претендовали на проведение чемпионатов мира 2022 и 2024 годов.

На презентации заявки министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов говорил о том, как любят в Казани водные виды спорта, о том, что принято решение совместно с FINA открыть центр по подготовке спортсменов.

"Вся инфраструктура в Казани готова", — неоднократно подчеркивал Леонов.

К тому же для проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде нужен один соревновательный бассейн. В 2015 году, во время чемпионата мира по водным видам спорта, во Дворце водных видов спорта в Казани проходили соревнования по прыжкам в воду.