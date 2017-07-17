Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила журналистам самим спросить ее духовника отца Сергия о его прошлом. Так она отреагировала на вопрос журналистов, которые поинтересовались, знает ли она о судимости отца Сергия, сообщает РИА Новости.

"Вот поезжайте в монастырь, где он служит, и спросите у него", — сказала депутат.

Ранее СМИ сообщали, что отец Сергий, духовник Поклонской, в миру Николай Романов, живущий в монастыре в Среднеуральске, ранее был судим. Он якобы отсидел 13 лет в нижнетагильской ИК-13 за убийство и грабеж.