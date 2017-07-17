Глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова заявила, что протечка крыши в здании Госдумы устранена, сообщает агентство городских новостей "Москва".

"Все нормально, зал в рабочем состоянии", — сказала Савастьянова.

14 июля пленарное заседание Госдумы закончилось почти на 20 минут раньше. Причиной стал сильный дождь, который начался в Москве. "Крыша течет", — отметила Ирина Яровая во время выступления на пленарном заседании.

Следующее заседание, которое пройдет в среду, 19 июля, планируется продлить на полчаса из-за того, что 14 июля депутаты ушли пораньше.