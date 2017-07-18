"Единая Россия" выдвинула список кандидатов на выборы в Бийскую городскую думу седьмого созыва. Возглавит его и.о. главы администрации города Александр Студеникин. Решение было принято 14 июля на конференции городского отделения партии.

В списке партии – известные в городе люди: директора промышленных и научных предприятий, социальных учреждений, общественные деятели и молодежные лидеры. Все они прошли процедуру предварительного партийного голосования.

Возглавил список бийский градоначальник Александр Студеникин. Второе место в тройке у депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания от Бийска, председателя комитета по социальной политике Татьяны Ильюченко. Третьим в списке идет директор по развитию "Строительного управления № 1" Юрий Кудинов.

Александр Студеникин на партийной конференции отметил, что жители Бийска ждут решительных действий и перемен.

"Они видны уже сейчас – в Бийске активно работают партийные проекты "Городская среда", "Парки малых городов", "Театры малых городов". План первоочередных действий по развитию наукограда мы сформируем все вместе, с учетом мнения депутатов, представителей городских предприятий, жителей города. Эта работа уже началась. А команда "Единой России" на выборах Думы города выступит гарантом ее реализации", – прокомментировал он.

А секретарь Бийского городского отделения партии "Единая Россия" Лидия Громогласова подчеркнула, что партия обеспечит максимальный успех своих кандидатов на всех округах.

"Уверена, если избиратели нас поддержат, мы оправдаем их доверие", – добавила она.

Напомним, выборы в думу Бийска состоятся 10 сентября, в Единый день голосования. 15 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 15 – по партийным спискам.